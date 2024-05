Rohff annonce une date à l’Accor Arena pour les 20 ans de la “Fierté des nôtres”

La billetterie est d'ores et déjà ouverte !

En 2004, Rohff dévoilait l'album "La fierté des nôtres". Pour célébrer les 20 ans de cet album culte, le rappeur du 94 vient d'annoncer un concert exclusif à l'Accor Arena le 4 février prochain.

Un album légendaire

Dévoilé le 21 juin 2004, "La fierté des nôtres" est le troisième projet d'Housni et le premier double album du rap français à être produit par un artiste en solo. Dès sa sortie, il connaît un très grand succès et se hisse à la 5ème place du classement français. Aujourd'hui disque de platine, il contient notamment les hits les plus connus du rappeur, tels que "94", “Le son qui tue” avec Natty, “Zone internationale” avec Roldan, “Charisme” avec Wallen, ou encore "Ça fait plaisir".

Depuis, Rohff a publié sept autres projets. Le plus récent, sorti en 2021, s'intitule "Grand Monsieur", et contient des collaborations avec plusieurs artistes de la nouvelle génération, comme Dadju (sur le morceau "Sécurisé"), Jul (sur le morceau "Legend"), ou encore Tayc (sur le morceau "Official").

Un artiste engagé depuis toujours

Et s'il y a quelques artistes, comme Ademo ou encore Booba, qui prennent souvent position publiquement, de nombreux rappeurs français se font remarquer par leur silence. En octobre 2023, Housni avait tenu à leur faire passer un message plutôt salé via plusieurs stories Instagram, retranscrites par Gentsu : "Le rap devient une musique de satanistes toxicos mythomanes vendus. Sans âmes, sans valeurs morales, sans principes, sans co**lles, sans vérités. Le peuple peut crever y aura pas un mot. Aucunes prises de positions, qui ne dit mot consent ! La neutralité est la sœur jumelle de la trahison ! Vu que c’est pas dans les clauses du contrat. On ferme sa gu**le hein ? ils ont réussi à retourner notre arme d’expression contre notre tempe. Attali l’avait dit il faut les embourgeoiser ils n’auront plus la force ni l’envie de se battre pour une cause noble ni de dire un mot pour les opprimés. Voilà qui est fait. Bravo les vaillants".

Dans une autre story, il déclarait : "Les rappeurs français qui jouent la street devant les caméras mais qui prennent pas position et soutiennent pas le peuple le plus opprimé du monde, vous avez peur de qui? De quoi ? Votre carrière ? Ben alors la street ou pas la street? Portez vos co*illes c'est un droit humain ! Votre silence est assourdissant. Exprimez votre lbre-arbitre. On vous intimide? Lol, appelez nous 06 94 94 94 94".

On comprend donc bien son point de vue : Rohff estime que c'est dommage de voir de moins en moins de discours politisés dans le rap actuel, où très peu d'artistes prennent des positions fortes. Si on est plutôt d'accord avec lui concernant le constat d'un rap qui ne parle quasiment plus des problèmes de société, on n'incitera cependant pas tout le monde et n'importe qui à prendre position sur cette question précise du conflit Israélo-Palestinien. Certains n'ont tout simplement pas les "armes intellectuelles" pour rentrer dans un combat politique sur les réseaux avec des milliers de trolls.

Mais ne nous voilons pas la face : à part concernant les violences policières, et quelques déclarations timides sur les retraites, on n'entend plus beaucoup les rappeurs s'impliquer dans un combat politique... À une époque où ça semble pourtant plus important que jamais. La légende du rap français s'est quant à lui toujours mouillé et a toujours fait part de ses prises de position. C'est aussi pour cela qu'on l'aime.