Rohff : sa critique de la société et du rap après le drame de Nîmes

Il y a eu la mort de Nahel qui avait déjà fait réagir fortement Rohff. Médine est de nouveau pris dans une polémique grotesque, la guerre des gangs se poursuit à Marseille et un nouveau drame vient de frapper à Nîmes où un enfant de dix ans a été abattu. Cela en était trop pour Rohff qui s'est fendu d'un long texte sur Twitter s'en prenant à la fois à la société actuelle mais aussi au rap d'aujourd'hui qui glorifie le trafic de drogue et le biz. Même si chacun a sa propre vision de la société, sur certains points, il est très très difficile de ne pas être d'accord avec Housni...

J’aurais pu dire que les valeurs se perdent… Hélas il y a longtemps qu’elles sont perdues… Les nouvelles générations sont capables du meilleur, et malheureusement du pire aussi… Crise de l’adolescence assurée par du chichon plein le crâne, des ballons et de la poudre plein le nez, des mitraillettes avant même d’atteindre la majorité… Une partie de notre jeunesse n’a plus conscience de la vie et de sa sacralité. Lorsqu’un ado écrase un gamin en cross, lorsqu’un enfant prend une balle perdue… Des vies entières balayées en une fraction seconde… Les horreurs se suivent et se ressemblent… Fini Qui est l’exemple ? Les radios ne jouent que des chansonnettes faisant l’apologie de la drogue, on matraque nos enfants de 8 ans avec des lyrics évoquant l’ouverture des fours à 12h pile, les guerres de terrain, les meurtres pour une poignée d’euros,la débauche … Ils chantent le pire avant même d’avoir l’âge de comprendre le moindre mot de ce qu’ils récitent. Ils ont créé une réelle "culture" aux antipodes de la nôtre: celle de la foi, du respect, de la fraternité, du travail, de l’entraide, de la lutte pour s’en sortir malgré les freins de la société. Tout est fait pour déraciner la jeunesse et détruire le cocon familial qui nous protége des mauvaises influences extérieures. On incite à divorcer sur les réseaux comme s’il s’agissait d’un jeu, on ampute les femmes de leur féminité, on ampute les hommes de leur masculinité, plus aucune pudeur: on crée des familles monoparentales où le travail ne laisse plus le temps à l’éducation… On se retrouve avec toute une génération éduquée par Skyrock,et GTA. La jeunesse n’a plus conscience de ses actes et de la réalité. Le piège du divertissement TikTok s’est refermé sur eux et leurs parents n’hésitent plus à les mettre en scène aux yeux des pédophiles connectés. Que gagnent-ils à nous empêcher d’impacter positivement la jeunesse ? De l’argent ! Que fait le CSA contre ça ? C’est comme si on répétait à un bébé "tiens un bonbon"… et qu’on le punissait lorsqu’il le prend ! L’image est simpliste, mais c’est la réalité. La justice punit sévèrement le trafique de stup que la radio joue h24 ! Avouez que La France est Schizophrène ! Trop facile d’accuser les parents comme les médias le font quand on ne leur laisse pas une seconde pour respirer, lorsqu’on les oblige à enchaîner 2 ou 3 jobs pour boucler les fins de mois, lorsqu’ils ne voient leurs enfants que quelques heures par semaines… Il devient presque impossible pour eux d’enseigner de bonnes valeurs ou même la religion à leurs progénitures… Ils reviennent de l’école avec le bourrage de crâne généralisé que l’État leur impose par son inaction : sexe, endoctrinement, drogue, alcool, armes, violence… Sachez que l’élite n’est pas impactée, ils sont dans la culture de l’entre-soi, éduqués dans des collèges et lycées fermés, loin de nos radios, de nos réseaux ou de la télé. Ils n’ont aucune idée de l’identité des célébrités que nos jeunes adulent. On leur parle de Mozart, de Beethoven, de Molière… et certainement pas de ce qu’on inculque aux masses à coups de matraquages mélodiques. Où sont passés tous nos morceaux conscients ? Où sont passés les lyrics positifs, nous incitant à nous élever vers le haut ? Où sont passés les dénonciations de ce que nous vivons au quotidien ? Où est passé le message même du rap ? Ils ont pris l’arme d’expression de notre jeunesse, et l’ont retourné contre sa propre tempe. Nous vivons dans une société où certains créent et entretiennent volontairement les causes… puis vous accusent des conséquences ! Ne sont influencés que les influençables, il appartient à chacun de s’éveiller afin de ne pas devenir le cliché néfaste que les industries ont créé pour nous. Si l’État voulait vraiment arrêter la drogue et tous les fléaux qui y sont liés, il pourrait le faire en un claquement de doigt, Dites-moi pourquoi il laisse consciemment des radios et des réseaux en faire la promotion ?