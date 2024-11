Rohff s'acharne sur Booba

Et cette fois, c'est plutôt drôle.

Un clash qui ne s'arrêtera jamais

Les rivalités dans le rap game sont nécessaires, et si on aime bien voir deux artistes anciens "ennemis" se réconcilier, le rap FR a aussi besoin de rivalités et d'oppositions éternelles, de vraies guerres d'égo qui ne se terminent jamais, pour l'entertainment. Le clash entre Booba et Rohff fait un peu partie de cette catégorie, lui qui dure depuis plus de dix ans désormais, mais en vérité, qui existe de manière cachée depuis le début des années 2000. Si récemment, Booba a remporté la plupart des manches de ce clash, l'histoire est loin d'être terminée et surtout : Rohff ne lâche jamais l'affaire. Cette semaine, il a d'ailleurs décidé de mettre les bouchées doubles pour se moquer de son rival.

Des achats de streams et des montages

Vous vous souvenez l'époque où M6 devait sortit un documentaire sur la fraude autour du streaming ? Une époque où Booba avait eu un peu chaud car il avait été soupçonné à demi-mots, notamment par Gims, ce qui avait fini par déclencher un clash entre les deux. Eh bien Rohff vient de reprendre les accusations, en dévoilant les images d'une "ferme à streams" en traind 'écouter en masse l'album "Trône", de Booba, dans le but de faire monter les chiffres d'écoutes. En légende, on peut lire : "Flagrant d'Eli de triche / achat de streaming certif en Toc Trône en polystyrène".

Mais ça n'est pas tout : Rohff n'est pas venu qu'avec des dossiers et des longs paragraphes cette fois, il a aussi sorti un joli montage à but humoristique, et on peut dire que c'est plutôt réussi. Vous vous souvenez la vidéo du mec inquiétant qui s'accroche à la voiture de Wejdene ? Housni lui a trouvé une forte ressemblance avec le style de Booba dans sa vidéo react à "Fitna" qui a tant buzzé il y a quelques jours. En légende du montage, on peut lire : "Un homme s'agrippe à la carrière de Rohff".

On est très contents que Rohff ait sorti un aussi beau montage, ça fait bien rire et c'est efficace. Attention toutefois : la réponse de Kopp pourrait être terrible...