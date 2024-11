Booba : sa vidéo Youtube supprimée sur demande de Rohff

Evidemment, ça n'a pas empêché Booba de continuer à troller son rival Rohff.

Une belle dose de divertissement

Ces dernières années, on commence à se lasser un peu des clash entre rappeurs qui se déroulent exclusivement sur Internet, qui sont un peu répétitifs, voire beaucoup. Notamment quand Booba est impliqué, lui qui a tendance a souvent utilisé les mêmes recettes d'un clash à l'autre. Mais cette semaine, enfin, on a eu droit à un peu de divertissement original : Kopp s'est improvisé Youtuber et a sorti une vidéo "react" à FITNA, le dernier album de Rohff. Un beau moment d'humour, même si Booba a déjà été plus drôle que ça. Rohff lui a déjà répondu, avec son humour à lui, mais il a aussi apparemment fait supprimer la vidéo !

.@rohff J'voulais devenir Youtubeur professionnel tu viens de briser mes rêves Housni. 🥲 pic.twitter.com/gYoyGFfEBQ — Booba (@booba) November 13, 2024

La vidéo disparaît mais le clash continue

C'est Booba qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Twitter, en postant un screenshot du message envoyé par Youtube : la vidéo react a été supprimée par la plateforme, et selon l'image postée par Kopp, c'est suite à une réclamation déposée par Rohff que la vidéo a été retirée. On dirait donc que le Duc a touché sa cible ! Et si Rohff en a profité pour célébrer et affirmer que Booba était fan de lui, ce dernier a évidemment relancé le clash en continuant à troller.

.@rohff Me force pas à chroniquer Grand monsieur!!! 😂😂😂 Juste sur la cover j'peux faire un documentaire. 😂 #locolocoloco pic.twitter.com/gbtgvdfJP0 — Booba (@booba) November 13, 2024

Booba a notamment menacé Rohff de refaire une vidéo pour chroniquer "Grand Monsieur", l'avant dernier projet d'Housni. La pochette de l'album a d'ailleurs été détournée pour ensuite inclure Rohff dans un montage parodique d'une affiche de film de James Bond. Housni se retrouve affublé du matricule "000", et du surnom "00Snep", en référence à son soi-disant manque de certifications. Un montage qui risque de bien faire réagir du côté des fans des deux rappeurs... Les prochains jours promettent d'être mouvementés !