RAP FR : Voici les 10 albums les plus écoutés de l'histoire sur Spotify !

Spotify dévoile le classement des albums Rap FR

Un très beau top 10 ! Spotify a dévoilé le classement des albums les plus écoutés sur sa plateforme dans le rap français. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de belles surprises. En effet, alors que des artistes se retrouvent plusieurs fois au classement, quelques rappeurs qui ont marqué la décénnie ne figurent pas dans le top. Alors quels sont les artistes qui ont la chance de voir leur album figurer dans le classement ?

PNL au sommet, JUL absent

Tout d'abord dans le classement, les deux premières places sont obtenus par PNL, les deux frères des Tarterets avec "Deux Frères" en première position et "Dans la légende" en seconde. Un palmarès de plus pour NOS et Ademo qui sont encore très écouté malgré l'absence de nouveauté sur ces dernières années.

Pour complèter le podium, c'est Ninho qui tient la corde avec son projet "Destin" qui compte de nombreux classique comme "La vie qu'on mène". NI est présent deux fois dans le classement avec "M.I.L.S 3" qui occupe la 7e place.

A la suite de ce classement, nous avons Nekfeu à la 4e place avec "Les Etoiles Vagabondes", un double album certifié Diamant qui propulse un peu plus la légende de l'artiste de 15e arrondissement de Paris.

Damso est également présent à la 5e place pour "Ipséité", qui a été récemment certifié double diamant, considéré comme un véritable classique du rap Français, et également "QALF Infinity" qui occupe la 8e place du classement. On attend désormais ses deux albums, le premier prévu pour ce mois-ci et le second en 2025 avant de partir en légende.

Gims, qui a porté plainte envers Booba, figure à la 6e place de ce classement avec "Mon coeur avait raison", un projet certifié Diamant qui contient le légendaire "Est-ce que tu m'aimes".

Enfin, la 9e place revient à Orelsan avec "La fête est finie" et le classement se termine avec "KMT" de Gazo, deux albums qui avaient un grand bruit à leurs sorties et des tubes qu'on a encore dans la tête.

Maintenant qui sont les grands absents de ce classement ? On peut notamment parler de JUL, absent du top alors qu'il est un véritable pionner du rap Fr sur cette décennie. Enfin, on peut évoquer Niska avec "Commando", Vald avec "XEU" ou encore SCH et son album "JVLIVS II".

Voici le classement complet :