Gims porte plainte contre Booba pour harcèlement !

Une enquête a été ouverte pour harcèlement moral et cyberharcèlement.

Gims Vs Booba épisode 16378

C'est la goutte de trop pour Gims. Alors que les deux rappeurs sont actuellement en guerre via des piques interposés sur les réseaux sociaux, où la dernière en date vient du DUC de Boulogne en sortant un son parodique qui ridiculise l'ancien membre de la Sexion D'Assaut, Gims a décidé de faire intervenir la justice pour pouvoir arrêter une bonne fois pour toute les provocations de B2O envers lui, sa femme et sa famille.

En effet, ce jeudi 19 septembre Gims et sa compagne ont décidé de porter plainte contre le rappeur du 92 pour des faits de "harcèlement moral" et de "cyberharcèlement" qui dure depuis 6 ans. Si les nombreuses attaques de Booba sur ses réseaux sociaux sont évoqués, le point culminant a été une phrase sur le son "Dolce Camara" ou Booba dit :

"On les aime fraîches, bien michtos [une femme qui serait attirée par l'argent], qui savent accueillir comme Demdem."

"Il est temps que cet harcèlement cesse"

Pour appuyer la plainte, l'avocat de Gims et Demdem, David-Olivier Kaminski s'est exprimé pour défendre ses clients :

"Il est grand temps que ce harcèlement toxique cesse. Harceler, ce n'est pas dire ce qu'on pense, c'est commettre une infraction pénale et un jour en répondre devant la justice."

Les avocats de l'interprète de "Friday", Me Marie Roumiantseva et Me Gilles Vercken ont tenu à répondre à ses accusations :

"On remarque qu’une partie des faits dénoncés portent sur son titre Dolce Camara, qui relève de la libre expression artistique de Booba. Il serait inquiétant pour l’avenir de l’état du droit que des créations artistiques puissent faire l’objet de poursuites pénales, de surcroît du chef de harcèlement moral"

Ce n'est pas la première fois que Booba est visé pour une plainte d'harcèlement. En effet, l'influenceuse Magali Berdah avait déposé plainte pour harcèlement moral aggravé, ce qui lui a valu d'être placé sous contrôle judiciaire.