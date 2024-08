Damso : son nouveau projet sortira finalement en septembre

"J'ai plus de sons que prévu"

"J'ai menti"

Damso surprend avec un nouveau projet en septembre ! Le rappeur belge a récemment fait une annonce. Initialement prévu comme un EP, son prochain projet musical prendra finalement une forme plus conséquente et sortira en septembre.

Ce qui devait être un simple EP s'est transformé en un projet plus ambitieux. Damso a expliqué : "Finalement, j'ai plus de sons que prévu, donc techniquement, ce n'est plus un EP." Le projet s'intitulera "J'ai menti", faisant référence à sa déclaration antérieure selon laquelle BĒYĀH serait son dernier album.

Le projet inclura des collaborations avec des artistes de renom tels qu'Angèle, Kalash Criminel et Michkavie, le frère de Damso. Damso a laissé entendre que le contenu serait particulièrement "énervé", suggérant des morceaux intenses et percutants.