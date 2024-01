Nekfeu : "Les Etoiles Vagabondes" de nouveau disponible en streaming

Le docu sorti en même temps que l'album est de retour sur les plateformes.

Nekfeu a toujours été un artiste un peu difficile à suivre, avec une manière de communiquer qui a pas mal bougé avec le temps. On se rappelle notamment de l'annonce de la sortie surprise de "Cyborg", en plein concert, ou encore de sa disparition des réseaux sociaux. Mais on se rappelle également que ses albums avaient disparu d'Internet il y a quelques semaines, sans qu'on sache vraiment pourquoi (même si on avait quelques idées). Cette fois, c'est du documentaire "Les Etoiles Vagabondes" qu'on va parler.

Un film qui était sorti le même jour que l'album du même nom, le 6 juin 2019. Un album qui aura connu un incroyable succès, un de plus pour Nekfeu, qui a décroché un double disque de diamant avec ce projet (1 million d'exemplaires). Le documentaire qui accompagnait l'album, dévoilé en guise de promo, dans lequel vous pouviez suivre Ken et sa team lors de la conception du projet, pendant plein de voyages à travers le monde (Japon, USA,...), était disponible sur Netflix pendant une courte durée.

Disparu de la plateforme, il était devenu quasiment impossible de remettre la main dessus, mais désormais vous pouvez à nouveau le regarder ! Le film de 1h30, réalisé par Nekfeu et Syrine Boulanouar est en effet disponible via la plateforme OCS, plateforme appartenant au groupe Canal+ et qui est spécialisé dans le cinéma et les séries. Une bonne nouvelle pour les fans du rappeur, qui pourront (re)découvrir l'univers de leur artiste favori et comprendre son cheminement artistique pour aboutir à de tels succès. Car à 1 million d'exemplaires écoulés, pas sûr qu'on revoit un jour d'aussi grosses ventes pour un rappeur français...