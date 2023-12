Nekfeu : ses albums supprimés des plateformes pour une histoire de contrats?

C'est une des possibilités les plus probables.

C'est l'événement qui a mis Twitter en feu pendnt ce week-end de début du mis de décembre : deux des albums de Nekfeu, "Feu" et "Cyborg", qui ont participé à écrire sa légende dans le rap FR, ont tout simplement disparu des plateformes de streaming, depuis quelques jours désormais. Forcément, les fans se sont affolés et se sont mis à chercher des sens cachés derrière tout ça. Il est vrai que depuis plusieurs années, le fait de retirer ses albums des plateformes est devenu assez "fréquent" et c'est souvent pour annoncer un nouveau projet, ou bien une volonté de partir en retraite.

Pour Nekfeu, ces deux hypothèses ont fait le tour des réseaux, mais on a du mal à y croire ici, dans la rédaction. Une troisième possibilité a d'ailleurs vu le jour sur Twitter, de la part d'u journaliste de '135 media' et elle a retenu notre attention : le retrait des deux albums de Nekfeu aurait pour cause un contrat de licence arrivant à sa fin. Nek' aurait été lié à Universal par ce contrat de licence jusqu'à 7 ans (durée normale pour un contrat de licence) après la sortie du dernier album. Et "Cyborg" est justement sorti le 2 décembre 2016... il y a 7 ans tout pile.

Nekfeu pourrait donc tout simplement être en train de "transférer" son catalogue désormais libre de tout contrat, ailleurs que chez Universal, raison pour laquelle il a supprimé les deux albums. Une suppression qui ne devrait qu'être temporaire dans ce cas, on verra si l'avenir nous donne raison. Ou alors, Ken est vraiment un génie du marketing et sait comment faire parler de lui avant l'annonce d'un nouveau projet. Dans les deux cas, on est content pour lui !