SLKrack raconte la soirée qui a changé sa vie avec Nekfeu, Doums, Gazo et Hache-P

La soirée qui a mis le rappeur sur al bonne voie.

2023 aura été l'année de tous les grands changements pour SLKrack, qui s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène après sa participation à "Nouvelle École" saison 2. Une édition qu'il n'a pas remportée, mais dans laquelle il a fait très forte impression, suffisamment pour envisager une suite de carrière plutôt sereine. Le rappeur du 18ème arrondissement en a profité pour sortir "Crackito vol 1 & 2" en à peine 6 mois d'écart et pleinement lancer sa carrière de rappeur.

Car jusqu'ici, l'artiste était plutôt "intermittent", dans le sens où il apparaissait de temps en temps à droite, à gauche, sans véritable plan pour la suite de sa musique. Interviewé par Mehdi Maizi dans "Le Code", SLKrack a dévoilé que c'est une soirée qui l'a convaincu de lancer définitivement sa carrière :

"Juste avant que je sorte le titre Patek frérot, j’étais posé, on était dans un appart. Il y avait une tablée de fou. Il y avait Doums, il y avait Nekfeu. Il y avait Gazo et il y avait Hache-P. On était vraiment posé en chill. On est dans une soirée tranquille. On parle de tout et de rien. Chacun parle de ses expériences. Je suis là et tout, je me coupe les c*uilles. Dans le sens où je suis content pour eux. Mais moi j’ai rien à raconter. Pourtant moi aussi je rappe. Et maintenant c’est quoi ? Je jure que je ne rajoute rien à l’histoire. Je suis posé et je te jure que tac véridique. Il est quand même assez tard dans la nuit, j’ai pas encore sorti Patek t’as vu […] Je te jure que le lendemain matin j’ai un entretien mais j’ai pas un entretien normal. Il me dit : 'ramène ta carte vitale, ramène ta carte d’identité' en mode c’est carré. Si tu viens, tu vas bosser."

SLKrack explique ensuite qu'il a eu comme un déclic, et que ça lui semblait désormais complètement fou d'aller au taff après ça. C'est donc comme ça que s'est lancée sa carrière de rappeur !