Un beau featuring inattendu entre les deux participants de Nouvelle Ecole.

Après le battle, place à la collaboration. Annoncé quelques jours plus tôt, "DONNER", le featuring entre Coelho et Skrack est disponible. Sur une douce production, les deux participants à la saison 2 de Nouvelle Ecole déversent chacun leurs rimes et sont mis en scène dans un clip réalisé par Daymolition et Coelho.