Nekfeu : ses album "Feu" et "Cyborg" ne sont plus sur les plateformes de streaming

Une disparition qui inquiète les fans.

Les albums "Feu" et "Cyborg" de Nekfeu ont été supprimés des plateformes de streaming dans la nuit du vendredi 1er décembre au samedi 02 décembre. Une raison pour le moment inconnue, qui enflamme les réseaux sociaux.

🚨🚨 « CYBORG » et « FEU » de NEKFEU ont été supprimés de Spotify & Deezer ! pic.twitter.com/XL7vuTASNX — Kultur (@Kulturlesite_) December 1, 2023

Est-ce un problème de droits d’auteur, un simple problème technique, une stratégie de promotion pure et dure comme l’artiste en a déjà fait ? Aucune source et information n’ont été données. Sur les plateformes de streaming, il n’y a actuellement que "les étoiles vagabondes" qui est disponible.

Pour le retrait des albums de Nekfeu, la plupart des contrats de licence étaient signés pour 7 ans à partir de la sortie du dernier projet.

Cyborg est sortit il y’a 7 ans jour pour jour, il est sûrement juste en train de transférer son catalogue libre ailleurs que chez Univ 😅 https://t.co/6HIFlhJwzU — Florian Lecerf 🤝 (@Florian135_) December 2, 2023

Plusieurs rumeurs étaient sorties cette année, comme un éventuel retour de l’ancien rappeur de L’entourage. Mais les fans attendent toujours des nouvelles… On en saura plus sur cette disparition soudaine dans les prochaines heures.

"Feu", sorti en 2015, a été un véritable tournant de carrière pour Nekfeu. Il a propulsé le rappeur sur le devant de la scène du rap français, avec des titres phares tels que "On verra" et "Nique les clones, Pt. II". "Cyborg", sorti en 2016, a également rencontré un vif succès. Un album avec une promo inattendue, en plein concert. Avec des titres tels que "Martin Eden", "Tempête", et "Cyborg", le projet a été celui de la confirmation pour le rappeur de 33 ans.