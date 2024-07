Eminem : Bigflo et Oli réalisent leur rêve en rencontrant leur idole

Un moment magique !

Depuis la sortie de "The death of Slim Shady (Coup de Grâce)", Eminem est largement revenu sur le devant de la scène. En ce moment, il est en promotion pour son nouvel album à Londres. Présent pour rencontrer son public dans un pop up store de la capitale anglaise, le rappeur de Detroit a vu débarquer Bigflo et Oli qui ont ainsi réalisé leur "rêve de gosse" comme ils le disent eux-mêmes en rencontrant leur idole de toujours qui a accepté de poser avec eux mais aussi une demande un peu plus particulière comme on a pu le voir dans une courte vidéo immortalisant la rencontre postée sur les réseaux sociaux.

Un peu intimidés, les deux frères ont quand même réussi à échanger quelques mots avec le Detroiter. Bigflo avouant notamment : "C’est grâce à toi que je fais de la musique".

"It’s crazy to meet you [c’est fou de te rencontrer]" lance Oli qui lui demande une chose bien particulière : qu'Eminem lui écrive le mot rap sur l'avant-bras. Un mot qu'il s'est fait tatouer immédiatement après la rencontre, histoire d'en garder un souvenir indélébile... "Je lui ai demandé de me tatouer le mot rap !" s'est-il enthousiasmé !

Juste après cette rencontre, Bigflo et Oli avaient clairement du mal à s'en remettre. Sur Instagram, Oli expliquait :

"C’est une folie, c’était un souhait depuis des années. Il était à Londres exceptionnellement et on a réussi à le voir ! On est trop émus."

Tandis que Bigflo ajoutait :

"On l’a vu deux minutes. Mais c’est déjà énorme, c’est Eminem !"

Vraiment un superbe moment, on est très content pour eux !