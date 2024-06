Dadju a-t-il annoncé la fin de sa carrière ?

Lors de son dernier concert à Paris aux côtés de Tayc, le chanteur a laissé ses fans perplexes.

Une déclaration qui chamboule tout. Après une série de concerts à la Seine Musicale, Dadju et Tayc poursuivent leur tournée. Mais ce dimanche 2 juin, le dernier concert à Paris ne s’est pas terminé comme les autres. Sur scène, Dadju a fait une annonce pour le mois étonnante, laissant présager une fin de carrière.

C’est une véritable résidence que Tayc et Dadju ont réalisé ce week-end. Après la sortie de leur album en commun "Héritage" le 16 février dernier, les deux artistes ont débuté la tournée éponyme. Du 24 mai au 2 juin, les interprètes de "I Love You" étaient sur la scène de la Seine Musicale à Paris, à l’occasion de plusieurs shows complets et inédits. Pour la dernière date le dimanche 2 juin, c’était la folie avec notamment l’apparition sur scène de Singuila et de Gims. Mais une déclaration pour le moins surprenante a choqué le public, en particulier les plus grands fans de Dadju.

"Bientôt, vous n’allez plus me voir du tout", lance le chanteur à la fin du concert. Une phrase qui sous-entend plusieurs choses : Dadju va-t-il faire une pause, ou pire, va-t-il mettre un terme à sa carrière ? Avec plus de dix ans de carrière, l’interprète de "Reine" pourrait alors se retirer de la scène. Sur les réseaux sociaux, c'est une très mauvaise nouvelle pour les fans : "Je n'accepte pas et mon coeur reste fermé", écrit Zahra. "Dites-moi que je rêve", s'étonne Natalija tandis que Black Arrow est plus conciliant : "Si Dadju arrête sa carrière, un grand merci à lui, mon chanteur préféré. Tous les albums étaient bons, les featuring, un sans faute. Il mérite de se reposer et voir ses enfants grandir et heureux". Une éventualité qu’il avait déjà évoqué en 2022 : "Je m’approche de la fin", avouait-il. En attendant, Dadju poursuit sa tournée avec Tayc. Affaire à suivre.