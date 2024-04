Un extrait de leur projet en commun, "Héritage".

Après la sortie de leur projet commun en février dernier, Dadju et Tayc continuent de faire vivre "Héritage". Les deux artistes dévoilent le clip du très entraînant "La vie d'un...", qui fait le buzz sur Tik Tok. Un clip réalisé par Alesso, CodePuk et Alexandre Brucato où l'on retrouve Dadju et Tayc en Guinée.