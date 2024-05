Eminem veut "faire disparaitre sa carrière"

Il fait la promotion d'"Houdini" son nouveau single.

Ce vendredi 31 mai verra le retour d'Eminem à la musique avec le single "Houdini", premier extrait d'un nouvel album, “The Death of Slim Shady”. Pour faire la promotion de ce morceau, le rappeur de Detroit a partagé une vidéo dans laquelle on le voit en visio avec le célèbre magicien David Blaine

"David, quoi de neuf mec ? Ecoute, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose" dit Em' lors de l'appel, ce à quoi Blaine répond : "Oui, tout ce que tu veux".

Eminem poursuit : "Déjà, il faut que tu saches que le meilleur. Alors je me demandais jusqu'où tu pouvais aller avec ta magie ? Genre, peux-tu nous faire un tour là, en direct ?"

"Tu veux dire quelque chose comme ça ?" répond Blaine avant de boire un verre de vin et de manger le verre, choquant les spectateurs autour de lui.

Eminem, imperturbable, déclare alors : "Eh bien, pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière."

Il a ajouté en légende : "S’il vous plaît, n’essayez pas cela à la maison. Ou ailleurs."

Eminem continue donc sa promotion que l'on peut qualifier de particulière pour "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" qui devrait sortir durant l'été. Il a ainsi fait paraître la nécrologique de son alter ego Slim Shady avant de poursuivre lors de la draft NFL qui s'est déroulée à Détroit. Un événement au cours duquel une bande-annonce du projet a été diffusée et où un journaliste parlait en ces termes de Slim Shady :

"Grâce à ses rimes complexes et souvent critiquées, l’anti-héros connu sous le nom de Slim Shady n’a pas manqué d’ennemis."

50 Cent fait également une apparition et déclare : "Ce n’est pas un ami, c’est un psychopathe".

Le journaliste poursuit en déclarant : "Les mêmes paroles grossières et les mêmes pitreries controversées ont peut-être finalement conduit à sa disparition. Rejoignez-moi pour revivre les événements qui ont conduit au meurtre de Slim Shady."

Eminem apparaît à la fin du clip sous la forme d'une tête parlante et déclare : "Je savais que ce n'était qu'une question de temps pour Slim."

Une promotion originale donc pour un album que l'on espère tout autant.