Eminem : “The Death of Slim Shady” sortira-t-il bientôt ?

Les fans n'attendent que ça !

Eminem, le légendaire rappeur de Detroit, brouille les pistes et fait monter l'excitation chez certains de ses fans. Des rumeurs circulent selon lesquelles son nouvel album, intitulé "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", pourrait sortir très bientôt. En effet, plusieurs indices laissent penser que ce projet tant attendu est sur le point de voir le jour. Le 20 mai dernier, Eminem a partagé un teaser mystérieux sur les réseaux sociaux. Ce teaser montre un message envoyé à "tous les contacts" en utilisant l'option encre invisible. À mesure que l'encre se dissipe, le texte révèle : "...et pour mon dernier tour !" Ce message est daté à minuit, le vendredi 31 mai, suggérant que la sortie de l'album pourrait avoir lieu à cette date dans quelques jours seulement.

Ce n'est pas tout ! Le 14 mai, il a publié une nécrologie dans le Detroit Free Press, concernant son alter ego, Slim Shady. Intitulé "Slime Shady Made Lasting Impressions", l'article prétend que les fans n'oublieront jamais ce personnage provocateur, et confirme une fois de plus que cet album devrait marquer la fin de Slim Shady.

"The Death of Slim Shady" sera le 12e album studio d'Eminem, le premier depuis "Music to Be Murdered By" en 2020. Cet album avait débuté à la première place du Billboard 200, offrant à Eminem son dixième numéro un consécutif.

Prévu pour l'été 2024, cet album semble s'inspirer des événements conduisant à la disparition de Slim Shady. Le teaser de l'album, "Detroit Murder Files", inclut même une apparition de 50 Cent. Les fans attendent impatiemment plus d'informations sur ce projet mystérieux qui ne devrait donc pas tarder à arriver à vos oreilles.