Dr. Dre insiste : Eminem est le meilleur rappeur de l'Histoire

Dre est catégorique.

Dr. Dre commence à prendre de l'âge et c'est une partie de notre jeunesse qui est aussi en train de s'envoler en même temps que les années s'empilent pour le patron de la West Coast. Le rappeur multiplie d'ailleurs les confidences en ce moment, on vous parlait par exemple hier de ses confessions sur la fois où il avait frôlé la mort. Mais le ton est plus léger aujourd'hui, puisque le taulier s'est livré à propos d'un autre rappeur, qu'il apprécie et admire beaucoup : Eminem.

Un rappeur avec qui il a eu des rapports assez uniques, puisque c'est lui qui l'a fait découvrir au monde, c'est aussi lui qui l'a fait exploser. En interview pour The Life of Mine With James Corden, il a expliqué pourquoi le Slim Shady était le meilleur rappeur de l'histoire du game : "Je pense que c'est le meilleur de tous les temps. Un point c'est tout. Bien sûr, il va y avoir des engueulades à propos de lui, parce qu'il est blanc. Je ne pense pas que n'importe qui sachant rapper puisse toucher le niveau d'Eminem au microphone", déclare Dr. Dre.

Une déclaration qui s'inscrit dans al suite logique du respect mutuel entre les deux artistes. Dr. Dre a d'ailleurs aussi raconté à James Corden comment s'était passé la création du morceau "My Name Is", énorme hit. "J'ai juste lancé le beat, et après c'était parti. J'ai appuyé sur play... et il est juste arrivé avec son truc de "Hi, my name is...". C'est comme ça que ça sest passé, je ne raconte pas de conneries. A partir de là, c'était le début de notre relation". Dre a été carrément choqué par la facilité du Slim Shady pour kicker au micro. Si vous ne le croyez pas quand il dit qu'Eminem est le plus fort, rappelez-vous quand même qu'il a bossé avec Tupac... En tout cas, voilà une déclaration qui ne va pas plaire à Benzino !