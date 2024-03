Un extrait de l'album Lyrical Lemonade.

Pour son album, le clippeur de talent Lyrical Lemonade aka Cole Bennet a fait sensation en obtenant un morceau d'Eminem. Et pas n'importe lequel puisque le rappeur de Detroit mettait le feu dans un gros clash avec Benzino. Dans "Doomsday 2", Em' laisse parler sa folie. Le titre fait suite à "Doomsday" de Cordae et Juice Wrld et en reprend les codes graphiques. On y voit Eminem tenter de se frayer un chemin dans un bureau chaotique...