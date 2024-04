Eminem tease un nouvel album “The Death of Slim Shady"

Un trailer a été posté sur les réseaux sociaux.

Quelques semaines après avoir trollé ses fans avec une fausse annonce publié sur son compte X (anciennement twitter) pour un nouvel album en guise de poisson d'avril, Eminem est bel et bien de retour quatre ans après la sortie de son dernier projet rap, "Music To Be Murdered By", sorti en 2020. Le rappeur de Détroit a profité de sa présence au premier tour de la Draft NFL dans sa ville natale pour annoncer la nouvelle. "The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)" sortira dès cet été.

Le trailer vidéo posté par Em' met en scène l'annonce de la mort de son alter ego de toujours, Slim Shady, d'où le titre de l'album. Son pote de toujours, 50 Cent, y fait même une apparition, déclarant simplement : "Ce n'est pas un ami, c'est un psychopathe".

Par ailleurs Marshall bosse toujours sur d'autres projets, notamment un documentaire pour lequel il a passé une annonce originale il y a quelques semaines.

"Je cherche des Stan pour un documentaire produit par Eminem et Shady Films. Pour partager votre histoire, répondez au questionnaire".