Eminem cherche des "Stan" pour son documentaire

Alors qu'Eminem continue d'écrire sa légende, en étant un des mecs les plus drôles du rap game US, il n'a pas pour autant lâcher son rôle de rappeur puisque Dr. Dre nous a récemment confirmé que le Slim Shady était en train de préparer la sortie de son prochain album solo. Mais ça n'est pas le seul projet sur lequel Em' est actuellement concentré : le rappeur de Detroit veut également produire un film documentaire sur... les Stan, ces "fans hardcores" un peu fous, dont il parlait dans son morceau culte, "Stan".

C'est le journal The Detroit News qui a dévoilé la nouvelle : Eminem est à la recherche de gens pour intervenir dans son documentaire "Stan", actuellement en préparation, qui sera produit par Eminem et Shady Films. Le rappeur a d'ailleurs posté un message sur Instagram dans lequel on peut lire : "Je cherche des Stan pour un documentaire produit par Eminem et Shady Films. Pour partager votre histoire, répondez au questionnaire".

On n'a pas eu accès au questionnaire, contrairement aux collègues du média américain XXL, qui affirment qu'il contient des questions comme : "comment et où avez-vous écouté Eminem pour la première fois ? Vous considérez-vous comme un Stan ? Collectionnez-vous le merch d'Eminem? Quelle est votre chanson préférée ?". Il semble donc que le Slim Shady veuille créer un documentaire pour rendre hommage à ses fans hardcores, ses Stan, qui ont fait que le rappeur est là où il est aujourd'hui : dans la légende du rap game US.