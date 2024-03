Eminem, 50 Cent, Dr. Dre et Snoop Dogg déguisés en infirmiers chez Jimmy Kimmel

Le sketch est hilarant.

Les rappeurs US Savent faire le show, en particulier la fine équipe de Dr. Dre. Le Doc, Snoop Dogg, 50 Cent et Eminem étaient tous de passage dans le Jimmy Kimmel Live ! et ça a été l’occasion de faire le show. Les rappeurs ont mis leur plus belle blouse blanche pour parodier la série « Grey’s Anatomy ». Les docteurs rappeurs diagnostiquent à l’animateur un « pénis manquant ». Un bon moment de rigolade qui montre que même à plus de 50 ans, nos anciens du rap game n’ont pas perdu leur sens de l’humour !