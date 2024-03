Eminem : Dr. Dre annonce son nouvel album !

Il devrait sortir en 2024 !

L'événement de la semaine pour Dr. Dre, c'était l'obtention de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. Lors de la cérémonie, il était notamment accompagné de Snoop Dogg, 50 Cent ou encore DJ Quik. Eminem, évidemment, était là lui aussi. Et malgré qu'il ne parle quasiment plus aux médias et qu'il a arrêté de sourire il y a des années, il a lui aussi fait l'actualité. En effet, en marge de l'honneur rendu à Dr. Dre, ce dernier a annoncé que Slim Shady allait sortir un nouvel album en 2024 !

Invité du célèbre show "Jimmel Kimmel Live!" le mardi 19 mars, la légende de N.W.A a profité de son passage de l'émission pour annoncer qu'Eminem allait revenir en 2024 avec un nouveau projet. Assis aux côtés de 50 Cent et Snoop, notre bon docteur a expliqué qu'il avait la bénédiction du rappeur de Detroit pour faire cette annonce.

"Laissez-moi vous dire quelque chose, laissez-moi vous expliquer quelque chose tout de suite : Eminem travaille sur son propre album qui sortira cette année. Je lui ai parlé et il m'a dit que je pouvais faire cette annonce ici même dans cette émission. Donc il a un album qui sort, j’ai des chansons dessus et c’est le feu. Et je vais écouter l’album en entier pour la première fois demain. Il garde sa musique pour lui donc je n'ai pas encore tout entendu. Je n'ai même pas entendu l'intégralité de tout ce sur quoi j'ai travaillé, mais je vais l'écouter et l'album pourra sortir cette année."

Kimmel a confirmé qu'Em' était généralement prudent avec sa musique, ce à quoi Dr. Dre a répondu :

"Oui, mais je suis impliqué aussi. Il y a des choses que j'ai faites que je dois mixer, mais j'ai la chance d'entendre l'album dans son intégralité".

On espère ne pas à avoir attendre trop longtemps pour nous aussi pouvoir écouter l'album d'Eminem !