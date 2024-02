50 Cent tease un featuring avec Dr. Dre

A l'occasion de l'anniversaire de Dre.

Dr. Dre célébrait le 18 février dernier ses 59 ans. Forcément, le producteur a reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux, notamment de la part des artistes dont il est le plus proche. Parmi eux, on retrouve 50 Cent, qui en plus d'avoir souhaité un bon anniversaire à Dre en a aussi profité pour nous lâcher une petite bombe. Une nouvelle collaboration entre les deux artistes devrait en effet bientôt voir le jour, et ce n'est pas pour nous déplaire !

"Joyeux anniversaire à mon gars Dre, on a du très chaud qui arrive."

Même si Fifty ne verbalise pas clairement qu'il s'agit de musique, nombreux sont les internautes à être parvenus à cette conclusion. Il est vrai qu'étant donné le passif musical de Fif et Dre, il n'est pas difficile de les imaginer collaborer ensemble comme avant. On se souvient notamment de la participation de Dr. Dre sur le premier album du rappeur new-yorkais "Get Rich or Die Tryin'", qui fêtait ses 20 ans l'année dernière. A cette occasion, 50 Cent avait justement souligné l'importance de Dre dans le succès de cet album, en plus de celui d'Eminem.

"Quand vous avez une équipe comme celle-ci, c'est difficile de perdre. Je suis tellement chanceux d'avoir travaillé avec les meilleurs de tous les temps. Vous pouvez réécrire un livre, vous pouvez réécrire une chanson, mais vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Le monstre à 3 têtes EM, DRE et 50 Cent. Boom."

En espérant que cette équipe se réunisse à nouveau en 2024 pour nous envoyer de la nouveauté !