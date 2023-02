50 Cent "béni" d'avoir pu collaborer avec Eminem et Dr. Dre

Cette équipe a fait des ravages !

A l'occasion du 20e anniversaire de son album "Get Rich or Die Tryin'", 50 Cent a partagé ses réflexions concernant son partenariat avec Eminem et Dr. Dre. Il a notamment affirmé qu'il se sentait "béni" d'avoir pu travailler avec des artistes aussi talentueux. Alors qu'on fêtait l'un de ses plus grands succès, il a préféré ne pas retenir toute la lumière mais la partager avec ses deux acolytes, les qualifiant de "monstre à trois têtes" dans un post sur Instagram.

"Quand vous avez une équipe comme celle-ci, c'est difficile de perdre. Je suis tellement chanceux d'avoir travaillé avec les meilleurs de tous les temps. Vous pouvez réécrire un livre, vous pouvez réécrire une chanson, mais vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Le monstre à 3 têtes EM, DRE et 50 Cent. Boom."

Le message de Fifty est accompagné d'une vidéo le montrant en interview avec Eminem et Dr. Dre par MTV News sur le tournage de son clip "In Da Club" en 2003.

Dans cette vidéo, Dre encense le boss du G-Unit.

"L'album de Fifty, à mon avis, va rivaliser avec tous les classiques du hip-hop sortis au cours des dix dernières années - Illmatic, The Chronic, Ready to Die, The Marshall Mathers LP - il est tout là-haut ! Ce n'est pas une connerie, c'est chaud !"

Le fondateur d'Aftermath a également révélé que lui et 50 Cent avaient enregistré sept chansons ensemble au cours de leurs cinq premiers jours de travail en studio, ce qui a poussé Eminem à plaisanter sur le rappeur du Queens

"50 Cent a battu mon record ! La première fois que j'étais en studio avec Dre, je n'ai fait que trois chansons en une journée et il a fait sept chansons en cinq jours ! J'aimerais que mon premier album soit aussi chaud. C'est tout ce que je peux dire. Je n'essaie pas de vendre l'album; l'album va se vendre."

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas du tout trompé !