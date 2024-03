50 Cent nostalgique : il revient sur son amitié avec Dr. Dre et Eminem

Il a posté une photo pour célébrer leurs 20 ans d'amitié.

C'est peut-être parce qu'ils ont été réunis il y a quelques jours lors de la remise de l'étoile de Dr. Dre sur le Hollywood Walk of Fame, mais 50 Cent était d'humeur nostalgique dans son dernier post. Il est en effet revenu sur deux décennies d'amitié avec Dre et Eminem en invitant ses followers à un voyage dans le passé en postant des photos des légendes en 2004 puis en 2024.

"20 ans ! Bon sang, c'est passé vite !"

Le message a été liké par plus de 450 000 personnes et il a trouvé écho auprès des fans qui ont inondé la section des commentaires. Et on se rappelle que ce n'est pas la première fois que 50 Cent rend grâce pour cette incroyable amitié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50 Cent (@50cent) On a pu ainsi lire : "Tu ne changes pas, Eminem est l'un des nôtres", "Trio légendaire !! 20 ans plus tard, 50 ans, c'est toujours une machine qui ne s'arrête pas. La grande leçon à retenir c'est que 50 Cent a vraiment profité du mentorat et a fait ce qu'il fallait faire !", "Une très belle amitié, on n'a jamais entendu parler de conflit entre eux" L'un d'eux a même fait de l'humour en écrivant : "La seule chose que je remarque, c'est que les cheveux de Dr. Dre se sont retrouvés sur le visage d'Eminem !"

Tout au long de leur riche histoire, 50 Cent, Eminem et Dre ont forgé des liens forts, le producteur légendaire fournissant les rythmes du premier album de Fifty, "Get Rich Or Die Tryin" (y compris des tubes comme "In Da Club" et "If I Can't"), tandis qu'Em est apparu sur "Patiently Waiting" et "Don't Push Me" sur ce même album.

Le projet a été certifié neuf fois platine et a été publié via le label d'Eminem Shady Records et celui de Dr. Dre, Aftermath, en collaboration avec Interscope et G-Unit Records, le label de 50 Cent.

Dre a également contribué à "The Massacre" du rimeur new-yorkais en 2005 sur des tubes comme "Outta Control" et "Gunz Come Out", et ils sont restés des amis fidèles depuis. On se souvient notamment que lors de la performance de Dre au Super Bowl, Slim Shady a réduit son temps de passage pour laisser de la place à Fifty...