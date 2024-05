Eminem : sa fille Hailie s’est mariée

Eminem est devenu beau-père !

Ensemble depuis 2016, ils s'étaient fiancés en février dernier. Hailie Jade Scott et Evan McClintock se sont enfin dit oui dans le merveilleux manoir de Greencrest, à Battle Creek, dans le Michigan. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 18 mai, en compagnie de Slim Shady, vêtu d'un simple costume noir avec un noeud papillon, des lunettes noires et une paire de baskets. Le père de la mariée s'est octroyé une danse aux côtés de Jade, aujourd'hui âgée de 28 ans, qu'il considère comme "la prunelle de ses yeux". Outre son lien avec l'illustre rappeur, Hailie Jade s'est bâti une carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux, grâce à son rôle d’animatrice dans le très populaire podcast "Just a Little Shady".

Une cérémonie certes dans un somptueux château de style français, mais tenue à huis clos, avec seulement la famille et les amis très proches figurant parmi les invités. Le lendemain du mariage, la fille du rappeur de 51 ans a tenu à partager quelques clichés de cette union sur son compte Instagram, encore aux anges.

"Nous n'aurions pas pu demander une meilleure et plus belle célébration de week-end. Tant de larmes heureuses ont été versées, de rires et de sourires, et tant d'amour a été ressenti. Evan et moi sommes très reconnaissants envers toute la famille et les amis qui ont voyagé pour nous soutenir et faire partie de ce nouveau chapitre de notre vie en tant que mari et femme 🤍."

Toutes nos félicitations à eux !