Eminem célèbre 16 ans de sobriété

Il est devenu sobre en 2008 après une grave overdose.

Eminem fête sa sobriété depuis 16 ans ! Le rappeur de Détroit est devenu sobre en 2008 après avoir frôlé la mort par overdose. Ce samedi, Eminem a célébré cet anniversaire sur les réseaux sociaux en partageant une photo d'un nouveau jeton de sobriété :

En 2022, Eminem s'était ouvert sur son passé de toxicomane et sur son éventuelle guérison dans un article publié par XXL. Selon le rappeur de "Lose Yourself", il a commencé à prendre des pilules après la sortie de l'album eThe Slim Shady LP" en 1999. Cinq ans plus tard, les choses ont empiré après que le rappeur ait sorti un autre album numéro un, "The Eminem Show", en 2002, et qu'il a commencé à travailler sur ce qui allait devenir "Encore", en 2004 : "J'ai pu minimiser ma dépendance et la cacher pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment mauvaise", explique-t-il. "Je sortais de The Marshall Mathers LP et j'entamais Encore lorsque mon addiction a commencé à s'aggraver. Je prenais du Vicodin, du Valium et de l'alcool. J'ai un peu disparu de la carte et je n'ai pas expliqué pourquoi j'étais parti".



La dépendance d'Eminem s'est ensuite aggravée après la mort de Proof, de D12, en 2006 : "Je me souviens qu'après la mort de Proof, j'étais seul chez moi, allongé dans mon lit, je ne pouvais pas bouger et je fixais le ventilateur du plafond", se souvient-il. "Et j'ai continué à prendre des pilules. Je n'ai littéralement pas pu marcher pendant deux jours quand c'est arrivé, et ma consommation de drogue a monté en flèche. J'avais dix putains de dealers à la fois qui me fournissaient ma came. Soixante-quinze à quatre-vingts Valiums par nuit, c'est beaucoup. Je ne sais pas comment je suis encore là. J'étais en train de m'engourdir".



Une overdose accidentelle de méthadone en 2008, qui a failli lui coûter la vie, a finalement conduit Eminem à devenir sobre pour de bon.