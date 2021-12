Eminem : sa fille Hailie Jade est sa fan numéro 1 !

Elle en est fière.

Si vous connaissez un tant soit peu la carrière d'Eminem, vous savez forcément que sa fille Hailie Jade y a une importance capitale. Elle est notamment mentionnée dans des titres comme "Mockingbird", "Cleanin' Out My Closet", "'97 Bonnie & Clyde", "Hailie's Song" et bien d'autres. Comme beaucoup d'entre nous, la jeune femme a reçu cette semaine la fonctionnalité Wrapped 2021 de Spotify dans lequel la plateforme de streaming synthétise tout ce que l'on a écouté durant l'année. Alors qu'elle ne parle quasiment jamais de son père sur les réseaux sociaux, Hailie Jade s'est rendue sur TikTok pour révéler que son artiste préféré n'est autre que... Eminem et qu'elle fait partie des 3% d'auditeurs qui l'écoutent le plus !

"Est-ce que tu écoutes la musique de ton père ? Quoi??? Est-ce que j'écoute la musique de mon père ? Je pense que mon père est devenu fou."

Elle fait ici référence à la chanson d'Eminem "My Dad's Gone Crazy" sur laquelle elle apparaît en 2002 et dans laquelle elle dit cette phrase alors qu'elle était en studio avec Slim Shady. Dans une interview, Em' avait d'ailleurs expliqué la genèse de ce titre. Alors petite fille, Hailie s'était exprimée : "Au secours, aidez-moi, je crois que mon père est devenu fou !" Elle avait ensuite voulu le dire au micro et son artiste de père l'avait laissé faire, le reste appartient à l'histoire.

Sur la vidéo postée sur TikTok, on la voit reprendre et synchroniser ses lèvres avec une réflexion célèbre de la star de "The Real Housewives of Potomac", Wendy Osefo, qui a expliqué être une fan de Nicki Minaj dans un récent épisode de "The Wendy Williams Show". Eminem peut être fier de sa fille.