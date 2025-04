Tay-K condamné à 80 ans de prison pour meurtre

Une des plus lourdes peines jamais prononcées pour un rappeur US.

Les codes des gangs ont la cote dans le rap depuis près de 40 ans, lorsque sont apparus les premiers "gangsta rappers", qui ont fait des petits. Et si ça a pu nous donner de la musique incroyable (de Snoop Dogg à Chief Keef en passant par 50 Cent), ça a aussi précipité pas mal de frères en prison ou au cimetière, à cause des fameux "codes" qu'on doit respecter. Et cette fois, c'est Tay-K qui se retrouve derrière les barreaux pour un bon bout de temps, lui qui vient d'être condamné à 80 ans fermes pour meurtre.

Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Tay-K, c'est un ex-jeune prodige du rap US, qui a explosé avec son titre "The Race" sorti en 2017, qui a plusieurs centaines de millions de vues sur Youtube. Car la chanson parlait littéralement de sa cavale, lui qui était poursuivi pour un premier meurtre par les autorités alors qu'il n'avait que 16 ans. Si on dit premier, c'est parce qu'il vient désormais d'être reconnu coupable d'un deuxième meurtre, celui du photographe Mark Saldivar. Le rappeur et ses complices auraient tué le photographe dans le but de lui dérober son équipement.

Tay-K a donc été condamné à 80 ans pour ce meurtre, après une première condamnation à 30 ans pour un premier meurtre survenu en 2016 lors d'un home-jacking. Au total, le boug aura donc pris 110 ans de prison de ses 16 à ses 24 ans, alors qu'il sera déjà resté enfermé pendant presque toute cette période.

Le fait qu'il se vante d'être en cavale dans "The Race" n'avait pas arrangé son cas lors du procès pour son premier meurtre, puisqu'il avait été condamné comme un adulte alors qu'il n'avait que 16 ans. Mais en ce qui concerne le jugement rendu cette semaine, c'est surtout la gravité des faits, et la récidive, qui ont alourdi la peine. Tay-K a en effet tendu une embuscade au photographe en organisant un shooting grâce à sa petite amie, qui a d'ailleurs fini par le balancer en passant un accord avec la justice. Le photographe serait monté sur le capot de la voiture, le rappeur a demandé à sa go de le faire descendre, et lorsqu'elle a échoué, il a simplement sorti un flingue et l'a allumé.

Pas sûr qu'il va nous manquer, mais force à lui et à ses proches dans cette épreuve...