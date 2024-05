La Fouine lucide sur sa traversée du désert

Invité de "Clique" et de Mouloud Achour, La Fouine a fait le tour de son actualité, de son retour aux Flammes à ses deux concerts à l'Accor Arena. Durant cet entretien, il est aussi revenu sur sa traversée du désert et sur son envie de refaire de la musique.

"Une traversée du désert, c'est difficile, tu perds beaucoup de gens. Quand tu marches moins bien, ton téléphone sonne un peu moins... C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes qui s'éloignent de ta vie et tu arrives à prendre du recul sur toi. Il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont déçu. Beaucoup. Je ne vais pas citer de noms... Mais j'ai pris le temps mûrir. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. J'étais jeune et puis dans ma tête, il n'y avait que le rap, que la musique et donc je ne faisais pas attention aux à-côtés. Quand ça a commencé à un peu moins bien marcher, j'ai commencé à aimer des choses 'normales' comme n'importe qui. Je me suis intéressé à la politique, je me suis intéressé à la culture, l'histoire, ce qu'il y avait autour de moi. En dix ans, j'ai plus appris qu'en 30 ans de ma vie. Je suis content aujourd'hui de revenir et de me concentrer sur les bases [...] Ça a été une période de ma vie très calme. Je restais à la maison, je faisais beaucoup de sport et puis j'écrivais, je lisais beaucoup, j'essayais de m'occupe comme je pouvais mais c'est compliqué quand tu es comme moi et que tu aimes créer."