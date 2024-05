La Fouine a voulu arrêter sa carrière

"C’était une période compliquée pour moi"

Le retour de La Fouine est tonitruant. Tout avait commencé avec Les Flammes, une prestation qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, les fans ayant adoré ce moment, tout comme Booba. Quelques jours après, l’interprète de "Ma meilleure" a annoncé un concert à l’Accor Arena qui a été complet en 72h, ainsi qu’une deuxième date déjà ajoutée. Un renouveau pour le rappeur de 42 ans, lui qui a failli arrêter sa carrière à maintes reprises.



Ces nombreuses années n’ont pas été très simples pour La Fouine, c’est ce qu’il explique dans le Lamal Show : "Je ne m’y attendais pas (ce retour sur scène, ndlr), ça fait longtemps que j’ai quitté la France. Dans ma carrière, je galérais ces derniers temps, à essayer de relever la tête. C’était une période compliquée pour moi, j’ai failli arrêter le rap."

Son concert à l’Accor Arena n’a failli ne jamais se faire pour Laouni : "Cette date à Bercy, le contrat est resté sur mon bureau pendant plus d’un an. Je ne voulais pas le signer et faire de date à Bercy, je voulais disparaître." Des mots très forts pour La Fouine, qui s’est surpassé pour remonter sur scène et retrouver le goût de la clameur des fans.



Dans l’actualité du rappeur, on l’a vu récemment réconcilié avec un certain Booba. La prestation de La Fouine lors de la cérémonie des Flammes 2024 avait été félicitée par Booba, allant même jusqu'à dire qu'il "était fier de lui". Le Duc a partagé un moment devenu classique dans le rap FR : un concert de La Fouine et Booba où ils interprètent à deux leur énorme banger, "Reste en chien", sorti en 2007 : "Rap Game le vrai".