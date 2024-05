Booba valide une nouvelle fois la fin de son clash avec La Fouine

A travers une vidéo-montage.

Le clash entre Booba et La Fouine est bel et bien confirmé. Pour ceux qui auraient eu encore un doute après les récents messages de B2O à propos de son homologue de Trappes, le doute n'est plus permis. Dans une vidéo partagée sur X (anciennement Twitter), le Duc a posté ou certainement reposté un montage où La Fouine est lui sont dans un tribunal et sont interrogés par une jeune fille qui joue le rôle de la présidente d'un tribunal. Evidemment, les réponses à ses questions proviennent d'anciennes interviews et les deux rappeurs ne sont pas ensemble mais le fait qu'elle soit publiée sur le compte de B2O montre bien que le rappeur de Boulbi valide à la fois la démarche et ce qui est dit dans cette vidéo.

Booba y dit notamment :

"Quand je tweete quelque chose, c'est moi qui parle."

Et il répond non à la question : "aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir écrit tout ça ?"

La jeune fille fait dire ensuite à La Fouine :

"J'ai tout de suite accepté, c'était pour moi logique que j'accepte".

En conclusion, la jeune avocate explique :

"Je valide la sincérité de vos dires et je confirme cette fin de clash"

Ce à quoi Booba répond sur Twitter avec un sobre : "c'est officiel".