The Game en veut à J. Cole de s’être excusé pour son diss track

Une prise de parole mal digérée.

Mercredi soir dernier, le 1er mai, The Game a posté un message sur Instagram, en réponse à un tweet de l'animateur du "Joe Budden Podcast", Ice, qui le mentionnait. Le rappeur de Compton a profité de l'occasion pour y aller lui aussi de sa punchline sur le clash du big three, toujours en cours entre Kendrick Lamar et Drake, de l'autre côté de l'Atlantique et c'est J. Cole qui a pris une balle. The Game semble ne pas avoir tout à fait accepter les excuses de Cole après son diss envers Kendrick.

"Le hip-hop, le rap, quel que soit le nom que vous lui donnez de nos jours, est déjà édulcoré, puis Cole s'est excusé et a transformé ce truc en Kool-Aid sans sucre."

The Game a dans un premier temps répondu directement au tweet visé d'Ice, "Je veux qu'un de ces rappeurs envoie un diss sur Game. Juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un diss track".

"Parce que mon niveau d'irrespect n'a pas de limite et que je peux vraiment faire du rap. Les fans vont choisir l'artiste qui est actuellement le plus sûr pour la culture dans son ensemble, mais tous les vrais rappeurs savent avec qui jouer et qui ne pas jouer."

The Game est un habitué de l'exercice puisqu'il s'est déjà laissé aller à des clashs par le passé avec des grosses têtes du rap game telles que 50 Cent, Jay-Z, Joe Budden, 40 Glocc, Lil Durk, Young Thug, Meek Mill.

On attend la réponse de J. Cole avec impatience.