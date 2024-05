Drake vs. Kendrick Lamar : "Not Like Us" bat des records de plus en plus fous

Le clash a clairement profité à K-Dot.

Dans le clash qui oppose Drake à Kendrick Lamar, tout le monde semble d'accord pour dire que le rappeur de Compton en sort vainqueur. C'est une question de point de vue évidemment mais il y a une chose qui ne ment pas : les chiffres. Et ces derniers semblent aller dans ce sens. Alors qu'il a déjà battu record sur record avec ses diss tracks, K-Dot n'en a pas terminé et de nouveaux chiffres viennent de tomber et ils sont tout simplement hallucinants. S'il n'avait pas la carrière qu'il a, on pourrait presque dire que le beef avec Drake l'a relancé...

La preuve encore une fois avec les chiffres de "Not Like Us" qui a battu un record, ironie de l'histoire, qui appartenait à Drake. C'est en effet devenu le titre hip-hop le plus rapide à atteindre les 100 millions de streams sur Spotify dépassant donc le morceau du Canadien, "God's Plan" comme le rapporte Chart Data.

.@kendricklamar's "Not Like Us" has now surpassed 100 million streams on Spotify.



It becomes the fastest hip hop song in history to reach this milestone, surpassing @Drake's "God's Plan". pic.twitter.com/Al4lu78wea — chart data (@chartdata) May 14, 2024

Ce n'est pas le seul record battu par "Not Like Us" et, étonnamment, beaucoup étaient détenus par Drake. Après la sortie du morceau, K-Dot a détrôné "Girls Wants Girls" de Drake la chanson hip-hop la plus streamée en une journée. C'est aussi la chanson hip-hop la plus streamé sur une journée en 2024.

Mais ce n'est pas tout. Le morceau est déjà certifié platine avec un millions de ventes ou équivalents. Le tout en seulement 12 jours ce qui en fait le titre le plus rapide à être certifié de la sorte depuis dix ans !

.@kendricklamar's "Not Like Us" has now sold over 1 million units in the US.



Fastest 2024 song to reach this milestone (12 days). pic.twitter.com/jBAu7M6akk — chart data (@chartdata) May 17, 2024

Conséquence directe : le nombre d'auditeurs de Kendrick Lamar sur Spotify a explosé pour dépasser la barre des 70 millions !

🏆 KENDRICK LAMAR vient de franchir la barre des 70 MILLIONS d’auditeurs pour la première fois de sa carrière !



Son clash avec Drake l’a fait EXPLOSER 😅 pic.twitter.com/B1gjVt4jEI — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 16, 2024

Pas de doute, c'est bien à Kendrick Lamar que le clash a le plus profité... Et ce n'est sans doute pas terminé.