Drake vs Kendrick Lamar : les chiffres fous des diss tracks

Le clash est très présent dans le Billboard américain.

Depuis quelques semaines, l'attention entière du rap game s'est tournée vers Drake et Kendrick Lamar, après le début d'un clash qui oppose les deux plus gros noms de l'industrie rap de ces dix dernières années. Deux rappeurs qui se rendent coup pour coup, avec plusieurs diss tracks dévoilées d'un côté comme de l'autre et des dossiers assez "sensibles" dévoilés au grand public. Évidemment, on a cherché à savoir si le clash avait un impact sur les chiffres des artistes, et c'est le cas.

D'ailleurs, si on regarde le Billboard Top 10 américain, on s'aperçoit que le clash a pris une place énorme dans le paysage médiatique aux USA, puisque 4 diss tracks sorties à l'occasion du clash figurent dans le top 10 des singles les plus écoutés / streamés aux USA. Avec "Not Like Us" de Kendrick en numéro 1, évidemment, le plus gros carton de tous les diss tracks sortis pour le moment. On retrouve également "Euphoria" en 3ème position du classement. On retrouve ensuite "Like That", le morceau de Future, Metro Boomin et Kendrick qui a mis le feu aux poudres en lançant le clash.

.@kendricklamar's "Not Like Us" breaks the all-time record for biggest single day streams for a solo hip-hop song in global Spotify history, passing @Drake's "Champagne Poetry" (11.85 million). pic.twitter.com/zUPL4mZmOV — chart data (@chartdata) May 8, 2024

Juste derrière, à la 7ème position, on trouve enfin "Family Matters" de Drake, qui est pour le moment un peu à la traîne niveau chiffres dans ce clash. On dirait d'ailleurs que le canadien ne prend pas tout ça très au sérieux, lui qui semblait déjà avoir envie de passer à autre chose il y a quelques jours en disant qu'il avait déjà préparé du sale pour l'été. Ce qui est sûr, c'est que ça fait longtemps qu'un clash n'a pas autant passionné le public, même si le niveau des diss track reste plutôt moyen. Il faut dire que ça fait longtemps que deux aussi grosses stars ne se sont pas clashées.