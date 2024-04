Drake soutenu par The Game dans ses clashs ?

Ce serait bien la première fois que The Game et 50 Cent tombent d'accord.

Le rap game est en feu de tous les côtés depuis que Drake a commencé à répondre à ceux qui l'attaquent ces dernières semaines, en particulier Kendrick Lamar, mais aussi Rick Ross, The Weeknd ou encore ASAP Rocky. Vu la violence de la réponse de Drizzy, il semble être en train de gagner le clash, on peut le voir car chaque semaine de nouveaux rappeurs prennent la parole pour dire qu'ils valident ce que fait Drake. Cette semaine, c'est au tour de The Game de choisir son camp.

Dans un récent post Instagram, le rappeur de Los Angeles a écrit "I got enemies, got a lot of enemies/Got a lot of people tryna drain me of my energy/They tryna take the wave from a n**a/Fkin' with the kid and pray for your n**a", reprenant ainsi les lyrics de Drake sur son morceau "Energy", extrait d'un de ses plus gros cartons, "If You're Reading this it's too late". Des paroles qui résonnent curieusement avec l'actualité du rap game US, où tout le monde semble vouloir se faire le Canadien, sans y arriver pour l'instant. Forcément, les gens ont rapidement pris ça comme si The Game décidait de se ranger du côté de Drake.

Coïncidence un peu drôle, il y a quelques jours, c'est 50 Cent, l'éternel nemesis de The Game, avec qui il s'est clashé toute sa vie ou presque, qui prenait lui aussi position en disant que Drake avait fumé tout le monde et que les rappeurs feraient mieux de se mettre au niveau s'ils veulent être pris au sérieux. Ici, on pense qu'il n'a pas tord : toutes les attaques sont faibles, à part celle de Rick Ross sur la chirurgie esthétique (mais on dirait que cette histoire est fake).