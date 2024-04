50 Cent pense que Drake a fumé tout le monde

Est-ce qu'il a vraiment tord ?

Si Drake a parfois une attitude assez gangsta dans ses morceaux, sa personnalité semble être celle de quelqu'un plutôt doux et calme, très loin de l'image de superstar exubérante qu'il se donne. C'est peut-être pour cette raison que le rappeur a dû essuyer autant de clashs dans sa carrière : comme il est gentil, tout le monde pense qu'on peut le tester facile. Mais lorsqu'il décide de passer en mode méchant, comme ces derniers jours pendant lesquels il a décidé de s'en prendre à tout le rap game, ça fait mal.

🚨 50 CENT révèle que DRAKE a fumé tout le Rap Game avec son nouveau disstrack !!



« Vous vous êtes fait fumer par ce lightskin, vous avez intéret à proposer quelque chose de mieux 😂 » pic.twitter.com/P28XX20yHr — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) April 14, 2024

Pour 50 Cent, Drizzy a même fumé tous ses adversaires dans son clash récent envers Kendrick Lamar, Metro Boomin, Future, Rick Ross et The Weeknd, ainsi que quelques autres. Fifty a même tweeté : "Vous vous êtes fait fumer par ce "lightskin", vous avez intérêt à proposer quelque chose de meilleur". Au-delà du caractère un peu bizarre (raciste?) de la remarque (ces américains et leur manie de classer les gens en fonction de leur couleur...), 50 Cent n'a pas tord : Drake a surpris tout le monde avec la violence de ses réponses, en musique ou sur les réseaux.

50 Cent weighs in as Rick Ross continues to troll "BBL Drake" online pic.twitter.com/eUAPfb3BIz — HipHopDX (@HipHopDX) April 14, 2024

Fifty est d'autant plus content de voir Drake taper sur tout le monde dans le rap game, que Rick Ross, qui est désormais dans le viseur de Drizzy après avoir été son pote pendant des années, vient de se faire détruire dans son clash avec Drake. "Le Mounjaro te rends colérique et raciste, nous ne voulons pas de cette merde, retirez-là de la vente", écrit Fifty, s'attaquant ainsi au poids de Rozay (le Mounjaro étant un antidiabétique, parfois utiliser pour lutter contre l'obésité). Bref, on est clairement dans des attaques assez sales, on a hâte de voir comment tout ça va tourner.