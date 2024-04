Drake et Rick Ross se rendent coup pour coup

C'est clairement en train de dégénérer, ce clash.

On commence à avoir du mal à suivre tout ce qui se passe dans le rap game US depuis quelques semaines. Tout est parti d'une pique de Kendrick Lamar enverd J.Cole et Drake, balancée sur l'album "We don't trust you" de Future et Metro Boomin. Depuis, les esprits ne cessent de s'enflammer : J.Cole a répondu, puis il s'est excusé. Alors que le reste du game semblait s'attaquer à Drake parce qu'il ne répondait pas, ce dernier a sorti un diss track dans lequel il s'en prend à tout le game, même des gens qu'on croyait amis avec lui, comme Rick Ross notamment.

Ce dernier a choisi de sortir son propre diss track pour répondre à Drake. Le morceau s'appelle "Champagne Moments" et cette fois, cette rivalité n'a plus rien d'amicale, ça n'est pas de la compétition : les deux rappeurs s'envoient des sales coups en sortant des sombres dossiers. Rozay accuse notamment le canadien d'avoir honte d'être noir, ce qui est la raison pour laquelle il aurait eu recours à de la chirurgie pour se faire réduire le nez. Rozay affirme aussi que Drizzy aurait envoyé une mise en demeure à French Montana, à propos d'un single nommé "Splash Brothers" sur lequel Drake aurait dû figurer.

Des attaques assez violentes de la part de Rozay, auxquelles Drake a déjà répondu, même s'il ne l'a pas fait en musique pour le moment mais sur Instagram. Le canadien a posté une photo d'une discussion avec sa mère, dans laquelle cette dernière se scandalise : "Aubrey, Internet a dit que tu avais fait une chirurgie du nez. Tu semblais le même que d'habitude l'autre jour dans la cuisine. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça sans mois, tu sais que j'en ai toujours voulu une". Drizzy a évidemment répondu à sa mère en écrivant : "J'aurais négocié deux pour le prix d'un si j'y étais allé maman ! Ça vient de Rick Ross, le gars avec qui j'écrivais des morceaux, il devient fou quand il n'a plus de Mounjaro, il n'a pas mangé depuis des jours et ça le rend énervé et raciste, il fait des shows dans les bals de promo pour de l'argent, ne 't’inquiète pas je m'en occupe".

Vu la violence de la réponse alors que Drake n'a même pas ressorti de nouveau diss track, on se dit que Rick Ross n'aurait peut-être pas dû se même de ce clash, qui ne le regardait pas au début.