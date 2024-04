Drake reçoit le soutien de Birdman, ça ne plaît pas à Rick Ross

"Officer Ricky" n'est pas content...

On vit une période agitée dans le rap game, depuis que tous les "gros noms" de l'ancienne génération (les rappeurs des années 2010) se mettent à s'insulter entre eux. Ou plutôt, essaient tous de s'unir pour faire tomber Drake de son trône, puisque ASAP Rocky, Metro Boomin, Future, Rick Ross, The Weeknd et plein d'autres ont décidé de l'attaquer en même temps, pour suivre le mouvement lancé par Kendrick Lamar il y a quelques semaines. Une très mauvaise idée, puisqu'ils n'ont pas tous le talent de K.Dot et sont en train de tous se faire détruire un par un.

A commencer par Rick Ross, qui croyait qu'il allait pouvoir se mêler de tout ça et s'en prendre à Drake sans conséquences. Mauvaise idée, depuis quelques jours Drizzy est sur ses cotes et Rozay n'a visiblement pas ce qu'il faut pour le contrer. Pire, Drake est même en train de rallier à lui les anciens amis de Rick Ross, comme Birdman, le boss de Cash Money Records qui vient d'afficher son soutien à Drake via une story postée sur Instagram, dans laquelle il dit clairement qu'il soutient le canadien.

Évidemment, ça ne plaît pas à Rick Ross, qui le fait savoir de plusieurs manières. D'abord, il a posté une story où on le voit en bateau, passer devant la maison de Birdman en disant : "vous voyez ? c'est la maison de Birdman, la toute petite là-haut". Dans une autre story, il fait référence à la mère décédée de Birdman lorsqu'il avait 5 ans. Bref, Rick Ross ne semble plus savoir quoi faire pour tenter de s'attaquer à Drake et ses alliés.

Il faut dire que l'attaquer sous l'angle "il n'est pas un vrai thug", quand on est soi-même un ancien gardien de prison, ça n'était peut-être pas la meilleure idée de sa carrière...