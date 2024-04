J. Cole regrette son diss track sur Kendrick Lamar

Kendrick Lamar et J. Cole. © Facebook

"Le monde voulait voir du sang", avoue-t-il en s'excusant.

Revirement de situation pour J. Cole. Alors qu'il est au centre d'un beef aux côtés de Drake face à Kendrick Lamar, le rappeur américain regrette son diss track. Sorti le 5 avril dernier, il n'y est pas allé de main morte sur "7 Minutes Drill". Tellement que J. Cole s'excuse désormais.

Tout est parti d'un titre extrait de l'album commun de Metro Boomin et Future. Sur "We Don't Trust You", les deux artistes invitent Kendrick Lamar. Discret ces derniers temps, ce dernier a tout lâché sur "Like That", en s'attaquant à Drake et J. Cole. Affirmant qu'il est le meilleur d'entre eux, le morceau fait le buzz et comptabilise aujourd'hui plus de 105 millions d'écoutes sur Spotify. Si Drake ne s'est pas laissé faire, J. Cole a lui aussi répondu. Le 5 avril, il dévoile un album surprise intitulé "Might Delete Later", où l'on retrouve le titre "7 Minutes Drill". S'il ne cite pas le nom de Kendrick Lamar, les références sont bien trop explicites. Mais aujourd'hui, il regrette et prend la parole.

"Je suis tellement fier de ce projet, à l'exception d'une partie, avoue le rappeur. Je connais mon coeur et je sais ce que je ressens pour mes pairs, ces deux personnes que j'ai eu la bénédiction de suivre carrément. Je savais que je ne ressentais rien contre eux, mais le monde voulait voir du sang". J.Cole poursuit : "Je me suis éloigné de la voie que j'ai emprunté ces dix dernières années. Je n'ai pas réussi à dormir pendant ces deux derniers jours en voyant toutes ces discussions". Devant une énorme foule au Dreamville Festival dimanche soir, il revient alors sur ses propos : "Combien d'entre vous pensent que Kendrick Lamar est l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire ? Dreamville vous l'aimez n'est-ce pas ?". Le public acquiesce alors. "Moi aussi", avoue-t-il. Il conclut : "J'ai déconné comme il y a 10 ans et je prie pour qu'il ne l'ai pas mal pris. Je m'excuse auprès de vous tous."