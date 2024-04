J. Cole vs. Kendrick Lamar : les internautes prennent position !

"J'ai grandi dans la ville, donc je suis bon quand il y a de la tension/Il fait encore des spectacles, mais il est tombé comme les Simpson / Ton premier projet était classique / Ton dernier projet était tragique / Ton deuxième a endormi les fans / Maintenant je suis devant la ligne avec une avance confortable / Comme c'est ironique ? Dès que je l'ai eu, il me veut quelque chose" rappe l'artiste.



Le clash s’est emparé des réseaux sociaux, et les fans en débattent à cœur joie depuis plusieurs heures :



"Kendrick : F*** le top 3, c’est juste le top Moi !

Cole : Ton dernier album était nul, sors de ta cachette, nabot !

Pendant ce temps, Drake : "

Kendrick: F the Big 3, it’s just Big Me!



Cole: Your last album was trash, come out of hiding midget!



Meanwhile Drake: pic.twitter.com/Az9dxsjeCM