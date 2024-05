Kendrick Lamar : cette énorme somme récolée grâce à ses diss tracks contre Drake

Les clashs rapportent !

Le clash entre Kendrick Lamar et Drake aura au moins rapporté gros sur le plan financier pour le rappeur de Compton. Kendrick a actuellement quatre chansons dans le top 20 du Billboard Hot 100, avec "Not Like Us" en tête du classement.

Selon les chiffres révélés par HITS Daily Double, le rappeur de 36 ans aurait empoché plus de 275 000 dollars rien que la semaine dernière. La majeure partie de ce chiffre provient des 58 millions de streams de la chanson.

"Euphoria" occupe la troisième place du classement et a rapporté plus de 210 000 dollars au cours des sept derniers jours, avec plus de 45 millions de streams et 7 500 ventes.

Kendrick a deux autres entrées dans le top 20, dont son premier diss track de Drake "Like That" avec Future et Metro Boomin. Cette chanson a généré près de 135 000 dollars grâce à près de 30 millions de streams et plus de 3 000 ventes au cours de la dernière semaine. "Meet the Grahams", qui est numéro 12, a généré 98 000 dollars supplémentaires pour K. Dot grâce à plus de 20 millions de streams et près de 7 000 ventes.

Au total, Kendrick Lamar empoche plus de 725 000 dollars avec ses diss tracks contre Drake. Ses ventes d'albums ont également explosé, avec une remontée fulgurante au Billboard 200.

De son côté, Drake a récolté "seulement" plus de 200 000 dollars avec ses réponses "Family Matters" et "Push Ups" sur la même période. Les clashs rapportent !