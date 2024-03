Jul, Werenoi, Gazo dominent la liste des rappeurs à plus d’un million de streams par jour sur Spotify

Des chiffres qui donnent le tournis...

Parfois, on ne se rend peut-être pas compte réellement de la puissance du rap français. On ne se rend pas compte à quel point cette musique est écoutée par une large franche de la population. On ne se rend pas compte à quel point les chiffres engrangés par le rap tricolore sont exceptionnels à tel point que, sans doute, on les banalise. Alors, il a nous semblé important de s'appuyer sur une étude de nos camarades de Midi/Minuit pour le rappeler. En effet, ils ont classé tous les rappeurs hexagonaux qui sont écoutés plus d'un million de fois par jour et uniquement sur Spotify ! Et bien les chiffres donnent le tournis et disent tout de la toute-puissance de cette musique.

Jul : 6,1 millions de streams par jour

Werenoi : 4 millions de streams par jour

Gazo : 3,4 millions de streams par jour

Ninho : 3,4 millions de streams par jour

PLK : 3,2 millions de streams par jour

Tiakola : 2,9 millions de streams par jour

Gims : 2,7 millions de streams par jour

Damso : 2 millions de streams par jour

SDM : 1,7 millions de streams par jour

Soolking : 1,6 millions de streams par jour

PNL : 1,5 millions de streams par jour

Booba : 1,5 millions de streams par jour

Et encore, on ne vous écrit pas toute la liste dans laquelle on retrouve également : Hamza, Niska, Josman, Naps, SCH, Djadja & Dinaz, Nekfeu, Zola, Franglish, Koba LaD, Maes et Alonzo.

Impressionnant non ?