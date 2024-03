Werenoi : des chiffres toujours plus fous

C'est tout simplement affolant...

Werenoi continue d’écrire sa propre légende. En seulement quelques heures, l’artiste en vogue a enchaîné de très bonnes nouvelles, qui s’avèrent être des récompenses de plus en plus habituelles pour lui.



Premièrement, Werenoi devient actuellement le 7ème rappeur le plus écouté sur Spotify, juste derrière Ninho et PLK. Il comptabilise en effet plus de 6 millions d’auditeurs mensuels.

L’ascension 🤯 pic.twitter.com/nr6drZc5ke — RAPLUME (@raplume) March 8, 2024 De plus, le rappeur de Montreuil en Seine-Saint-Denis se retrouve plus de 9 fois dans le top 50 France de la plateforme suédoise, ce qui est plus que n’importe qui.



Enfin, son album "Pyramide" est déjà disque d’or (50 000 ventes équivalentes), après seulement 3 semaines de sortie. Le projet a vu le jour le 16 février 2024. Tous ces projets sont certifiés dans sa jeune carrière. Une hype que le rappeur conserve depuis le début. Et il semble bien connaître la recette. Si l’on compare ses statistiques de projets après une semaine d’exploitation, on a "Télégram" en octobre 2022 avec 1 177 ventes, "Télégram 2" sorti en septembre 2023 avec 11 509 ventes, "Carré", sorti en mars 2023 avec 18 755 ventes, et enfin "Pyramide", donc sorti mi-février 2024 avec 26 335 ventes. Carré.