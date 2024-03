Les 6 festivals hip-hop à ne pas rater en 2024

Il y a du lourd au programme pour 2024 !

Le rap continue d'être la musique la plus écoutée en France (ou deuxième, juste derrière la pop, selon les modes de comptage) ou même en Europe et à ce titre, il est forcément très représenté dans les line-up des festivals qui vont rythmer votre année. Longtemps boudé par les organisations, le rap est désormais à l'honneur avec une place de choix, et de nombreux artistes rap sont programmés chaque année. Avant que la saison des festivals ne commence vraiment, c'est l'heure de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui va être proposé en 2024 pour les amoureux de rap et de scènes en plein air.

Les Ardentes (Liège) du 11 au 14 juillet

On commence par "LE" festival incontournable pour tous les fans de rap francophone. Car si Les Ardentes a lieu en Belgique, chaque année depuis 2006, c'est bien le rap francophone dans son ensemble qui est mis à l'honneur sur scène. On se souvient notamment de l'incroyable prestation de Kaaris l'année dernière, qui avait retourné la foule. En 2024, ça sera probablement le même carnage, surtout quand on voit certains noms déjà dévoilés par l'organisation. 13 Block, Booba, Gazo, Tiakola, Hamza, Jok'Air, Josman, La Fève, Ninho, Niro, Niska, PLK, SDM... En fait, quasiment tout le game est invité on dirait, et ça nous convient parfaitement ! Tout ça, sans parler des stars mondiales du rap comme 21 Savage et Central Cee, elles aussi programmées pour le festival. Ça va être le feu, on vous dit !

Demi Festival (Sète), été 2024

On est obligés de mentionner l'événement créé par Demi Portion en 2016. Car le rappeur de Sète l'a fait à un moment où le rap n'était pas encore invité dans tous les autres gros festivals et la suite lui a donné raison : le rap est désormais omniprésent dans tous les événements en plein air. D'ailleurs, ça n'est pas seulement le rap mais bien toute la culture Hip-Hop qui est mise à l'honneur dans son event : le break, le graff, sont aussi mis en avant à travers divers ateliers. Chaque année, le line-up est de qualité, avec des grands noms du rap qui se mélangent à des rappeurs "indé" ou moins connus, que vous ne verrez probablement qu'ici. On n'a pas encore les dates ni la programmation pour 2024, mais on est déjà sûrs que le Demi Festival sera incontournable cette année encore !

Afro Nation (Portugal), du 26 au 28 juin

Le rap sera encore à l'honneur lors du festival Afro Nation 2024, même s'il ne sera pas tout seul. Les stars de l'afro beat seront évidemment les vedettes de l'évènement, mais de gros noms du rap game seront tout de même au programme. Le festival est récent, mais il n'a fait que grossir depuis sa création en 2019, en même temps que l'afrobeat prenait de plus en plus de place dans la musique mondiale. Pour 2024, on aura droit à un line-up prestigieux : Nicki Minaj, Ninho, J Hus entre autres, mais surtout des têtes d'affiche de l'afrobeat comme Rema, Fally Ipupa,Oùah Lay, Dadju & Tayc et encore de très nombreux autres artistes. Le festival est chaque année de plus en plus gros et de plus en plus professionnel au niveau de la qualité des prestations, on peut donc s'attendre à une nouvelle grande réussite pour Afro Nation en 2024.

Lollapalooza (Ile-de-France), juillet 2024

Lollapalooza est devenu une vraie marque mondiale, depuis sa création en 1991. Après des débuts tumultueux et plusieurs annulations, le festival est désormais stable, au point qu'il a même commencé à s'exporter : au Chili, au Brésil, et même en France, depuis 2017, où il a lieu à l'Hippodrome Paris - Longchamp. Année après année, le festival a régalé les auditeurs de rap avec des programmations où cette musique est très représentée et en 2024, on aura probablement encore droit à du très lourd, même si la programmation n'a pas été dévoilée. Mais comme l'année dernière on avait pu voir Kendrick Lamar, Damso, Niska, Beendo Z, SDM, Prince Waly, Aya Nakamura et Central Cee, on s'attend évidemment à une qualité au moins équivalente pour cette édition. On espère par exemple que le Duc en profitera pour venir jouer sur une scène ouverte, quasiment à domicile (l'Hippodrome de Longchamp, c'est juste à côté du 92).

Rose Festival (Toulouse), du 29 août au 1er septembre

Après Demi-Portion, c'est Bigflo & Oli qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour créer dans leur ville un vrai évènement musical de grande envergure où le rap aurait sa place : le Rose Festival. Un événement qui vivra sa troisième édition en 2024 avec une programmation qui s'annonce très intéressante.. Booba sera évidemment de la partie, lui qui va faire le tour de tous les events pour continuer à promouvoir "Ad Vitam Aeternam". La Fève, nouvelle pépite du rap FR, sera lui aussi au programme, tout comme Zola, TIF ou MC Solaar. D'autres noms devraient bientôt être ajoutés à la programmation. On salue évidemment l'initiative des deux frères toulousains, qui restent avant tout deux grands passionnés de Hip-Hop

Golden Coast Festival (Dijon), 13 et 14 septembre

On termine par le dernier arrivé dans le game des festivals. Mais le petit nouveau arrive avec de grandes ambitions, si on en juge par la qualité du line-up proposé. Sur scène, vous pourrez retrouver aussi bien des grandes stars du rap FR que des noms émergents : Booba, la Fonky Family, Josman, SCH, SDM, Zola, Koba La D pour les plus connus, mais aussi Bu$hi, Djadja & Dinaz, La Fève, So la Lune ou encore Zamdane et bien d'autres. Une programmation très éclectique, dans une ville étudiante qui accueillera pour la première fois un évènement rap de très grande envergure. Le tout, au moment de la rentrée des classes : attendez-vous à une affluence énorme et à une ambiance survoltée (et alcoolisée, probablement). En tout cas, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner.