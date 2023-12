Booba, La Fève, Maureen : le festival Golden Coast dévoile sa programmation !

Le festival dédié à la culture hip-hop se tiendra à Dijon le 13 et 14 septembre 2024.

La tendance est au rap et les festivals le savent. Chaque année, il prend sa revanche dans les grands évènements musicaux, comme Les Ardentes. Dans un reportage réalisé par Streetpress cet été, la journaliste Inès Belgacem expliquait justement le tournant de certains festivals. Mais en 2024, le hip-hop s’impose à Dijon avec le Golden Coast, un festival dédié à la culture hip-hop qui vient de dévoiler sa programmation.

L'année prochaine, le Golden Coast se tiendra le 13 et 14 septembre 2024 à Dijon la première édition de cet évènement mené par Please Please, Combat Média, Play Two Live et Live Affair. Avec l’envie de "bâtir un endroit qui nous ressemble et la musique qui nous rassemble" et "devenir le Hellfest du rap", le Golden Coast publie ce mercredi 13 décembre les noms des artistes qui feront vivre le festival à l’Aéroport Dijon Bourgogne. Dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, la liste se révèle : Zola, Koba LaD, Morad, Favé, Vladimir Cauchemar, SDM, So La Lune, Maureen, Bu$hi, Zamdane, Tif. Une programmation qui donne déjà envie et qui se poursuit avec Djadja & Dinaz, La Fève, Luther, Lala &Ce, Fonky Family, Luidji, Josman, SCH et enfin, Booba.

Une affiche aux couleurs du rap actuel qui fait rêver avec ces premiers invités et qui réserve encore des surprises. Peut-être plus d'artistes féminines ?