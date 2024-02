Booba se moque du record de Damso

Pourtant, un sacré record !

Ils se sont séparés depuis longtemps et sont même en conflit mais Damso et Booba ont toujours des intérêts communs puisque le second a produit plusieurs albums du premier. Donc, quand l'un réussit, cela profite à l'autre, malgré le conflit. Alors, quand "Ipséité" de Damso franchit le milliard de streams sur Spotify, devenant seulement le cinquième album de rap français a atteindre cette marque, le Duc se frotte les mains, non sans une certaine ironie...