Damso annonce qu'il ne fera plus de featuring

C'est une punchline de son feat avec Werenoi.

Damso n'a jamais été un rappeur facile à suivre, un reproche que lui fait souvent Booba d'ailleurs. Alors qu'il avait annoncé une pause d'au moins un an, il a finalement lâché des indices quant à son retour et son projet "Beyah" attendu seulement pour 2025. Plus récemment encore, il publiait un QR Code pour permettre à un de ses fans de venir le rencontrer au studio. Pas de doute, le rappeur belge est bel et bien au travail. Présent sur le titre "Pyramide" issu de l'album éponyme de Werenoi qui vient de sortir, l'interprète de "Macarena" a livré un nouvel indice sur ce qu'il compte faire dans le futur. En effet, il parle du fait qu'il ne fera certainement plus de featurings à l'avenir et que son duo avec Werenoi serait certainement l'un des derniers sinon le dernier. On ne sait pas si c'est tenable sur le long terme mais cela donne une indication sur ce que Damso a envie : il veut se concentrer et se recentrer sur lui.

C'est mon dernier feat de l'année, p't-être de ma carrière donc j'suis un peu ému

Ce à quoi il ajoute :

J'commence à capter que j'suis un ancien quand elle connait pas Limewire ou bien eMule