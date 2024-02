Kanye West : les chiffres fous de “Vultures”

Le succès est au rendez-vous pour Ye et Ty Dolla $ign.

Depuis sa parution sur les plateformes de streaming le 10 février, "Vultures" de Kanye West et Ty Dolla $ign rencontre un véritable succès. D'abord attendu pour le 19 janvier, les retards n'y changent rien. Les chiffres sont impressionnants. Pari réussi pour les deux rappeurs.

L'album n'était même pas encore sorti qu'il rendait fou tout le monde. Pour la listening party de l'album, les places se sont vendues en sept minutes. Depuis, "Vultures" est disponible et a fait trembler le monde entier. Avec seize titres dont des featurings avec Freddie Gibbs, Quavo, Playboi Carti, Travis Scott ou encore Lil Durk et Chris Brown, Kanye West et Ty Dolla $ign frappent fort. 24 heures après sa sortie, l'album comptabilise 56 millions de streams et se retrouve à la première place dans 100 pays. Sorti en indépendant sur son propre label YZI, Kanye West était même l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify un jour après sa sortie.

Et ce n'est que le début pour "Vultures". À l'instar de rappeurs français comme PLK ou UZI, Kanye West et Ty Dolla $ign vont dévoiler ce disque en trois parties. La deuxième est prévue pour le 8 mars et la dernière le 5 avril prochain. De quoi continuer de cultiver l'impatience des fans.